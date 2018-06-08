В Черногории спасли десять россиян, отнесенных в открытое море

БЕЛГРАД, 8 июн — РИА Новости. Спасатели Черногории вернули в пятницу на берег Адриатического моря в районе города Бар десять граждан России, которых отнесло в открытое море, сообщил директор республиканской службы безопасности на море Сафет Кочан.

"Около 9.00 (10.00 мск) в оперативно-командный центр поступила информация, о том, что десять молодых россиян на досках для плавания вблизи поселка Утьеха отнесло в море на расстояние километра от берега и они не могут вернуться на пляж", — цитирует Радио и телевидение Черногории Кочана.

За гражданами России был отправлен катер, который доставил их на берег. Руководитель службы добавил, что информацию спасатели получили от местных граждан.