Вопрос Косово невозможно решить без России и США, заявил президент Сербии

БЕЛГРАД, 8 июн – РИА Новости. Сербия удовлетворена посредничеством ЕС в диалоге Белграда и Приштины, но допускает, что в переговоры также может включиться Россия, заявил президент страны Александр Вучич.

В пятницу глава сербского государства подтвердил журналистам, что до конца июня ожидает проведение нового раунда переговоров с руководством косовских албанцев в Брюсселе. Он отметил, что это могут быть любые дни кроме 27 и 28 июня, когда у него запланированы важные мероприятия в Сербии. "Поэтому пусть они (ЕС – ред.) решат, какая это будет дата, а я готов разговаривать, прежде всего, с соблюдением Брюссельского соглашения, при том, что и другая сторона выполнит свои обязательства", — цитирует Вучича агентство Танюг.

Сербский лидер отметил, что, по его данным, уже десяток государств проявили интерес к участию в диалоге Белграда и Приштины. Он допустил, что это также могут сделать КНР и Россия. "Почему должны быть включены только страны, которые признали независимость Косово? Возможно ли принять решение без США и России? Это нереально! Данные государства должны быть оповещены и согласны с тем, что может стать возможным договором", — приводит агентство слова Вучича.

В последние дни в парламенте самопровозглашенной республики Косово проходят дебаты о полномочиях президента Хашима Тачи представлять косовских албанцев на переговорах в Брюсселе.

В начале июня вице-премьер самопровозглашенной республики Энвер Ходжай заявил, что заключительный этап переговоров Белграда и Приштины начнется в июне и должен завершиться в конце текущего или середине следующего года взаимным признанием.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Власти Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году были вынуждены начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются "Брюссельское" соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин, подписанное сторонами в августе 2015 года.

Президент Сербии на встрече 19 апреля с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини подчеркнул, что косовско-албанские власти в Приштине не собираются выполнять договоренности, достигнутые в диалоге с руководством Сербии в Брюсселе.