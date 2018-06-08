ВСУ перекрыли въезд на пункт пропуска в районе Горловки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 8 июн — РИА Новости. Украинские силовики перекрыли въезд на пункт пропуска через линию соприкосновения в районе подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка, заявил журналистам исполняющий обязанности главы городской администрации Иван Приходько.

С января 2015 года по решению украинских властей в Донбассе введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ЛНР и ДНР можно только по пропускам через специальные пропускные пункты. Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе.

"Украина перекрыла въезд на КПВВ Майорск, (населенный пункт в районе города Горловка, подконтрольный Киеву — ред.) время открытия неизвестно", — сказал Приходько.