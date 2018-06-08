Винника объявили в международный розыск, заявил источник

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Арестованный в Греции по запросу США россиянин Александр Винник объявлен правоохранительными органами России в международный розыск по делу о хищении неустановленными лицами 750 миллионов рублей, постановление вынесено МВД РФ, сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией источник.
По его словам, "расследованием установлено, что Винник в период с 2011 по 2017 год в неустановленном следствием месте, имея доступ к бирже btc-e.com, которая осуществляет обслуживание юридических и физических лиц по обороту криптовалюты, перевод которых возможен на фиaтные денежные средства, он (Винник) установил постоянные контакты с неустановленным следствием количеством крупных продавцов и покупателей криптовалют, при личном контакте с которыми он договаривался об особых условиях ввода, обмена и вывода криптовалют и фиатных денежных средств, которые были ранее похищены у граждан Российской Федерации и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, в том числе кредитных организаций, после чего указанные криптовалюты и фиатные денежные средства были обналичены его неустановленными соучастниками".
По его словам, следствие считает, что материальный ущерб составил более 750 миллионов рублей.
Винник арестован в Греции по запросу США в связи с обвинениями в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов через биржу криптовалют. Сейчас Винник находится в тюрьме в Салониках. В отношении него суды Греции вынесли решения об экстрадиции в США и об экстрадиции в Россию, окончательное решение должен принять министр юстиции Греции. На судебных заседаниях Винник неоднократно заявлял о желании быть экстрадированным в РФ.
Ранее источник сообщал РИА Новости, что Винник написал российскому следствию явку с повинной, сообщив, что он знает о преступлениях, совершенных в сфере финансовых технологий, и готов помочь в расследовании. По словам источника, с начала марта мужчина подал четыре заявления — министру внутренних дел России, начальнику следственного департамента МВД, два заявления генпрокурору. Все они были зарегистрированы, но расследование по заявлениям не ведется, уточнил источник агентства.