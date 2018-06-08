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Винника объявили в международный розыск, заявил источник

13:2408.06.2018
(обновлено: 13:28 08.06.2018)
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© AP Photo / Petros GiannakourisАлександр Винник. Архивное фотоАлександр Винник. Архивное фото
© AP Photo / Petros Giannakouris

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Арестованный в Греции по запросу США россиянин Александр Винник объявлен правоохранительными органами России в международный розыск по делу о хищении неустановленными лицами 750 миллионов рублей, постановление вынесено МВД РФ, сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией источник.

Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции. Архивное фото
© AFP 2018 / Sakis Mitrolidis
Юрист оценил возможность возвращения Винника в Россию
"Уголовное дело возбуждено 21 мая 2018 года по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.6 УК РФ, по факту хищения средств в сфере компьютерной информации. Постановление о международном розыске Винника выдано 1 июня 2018 года", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, "расследованием установлено, что Винник в период с 2011 по 2017 год в неустановленном следствием месте, имея доступ к бирже btc-e.com, которая осуществляет обслуживание юридических и физических лиц по обороту криптовалюты, перевод которых возможен на фиaтные денежные средства, он (Винник) установил постоянные контакты с неустановленным следствием количеством крупных продавцов и покупателей криптовалют, при личном контакте с которыми он договаривался об особых условиях ввода, обмена и вывода криптовалют и фиатных денежных средств, которые были ранее похищены у граждан Российской Федерации и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, в том числе кредитных организаций, после чего указанные криптовалюты и фиатные денежные средства были обналичены его неустановленными соучастниками".

Полицейские сопровождают Александра Винника в греческом городе Салоники. Архивное фото
© AP Photo / Giannis Papanikos
Адвокат назвал возможную причину готовившегося покушения на Винника
"Среди прочих обналичивали денежные средства, похищенные со счетов банков, расположенных на территории Российской Федерации, которые ранее были похищены путем взлома сети банков посредством использования вируса "Бухтрап", — процитировал источник постановление.

По его словам, следствие считает, что материальный ущерб составил более 750 миллионов рублей.

Винник арестован в Греции по запросу США в связи с обвинениями в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов через биржу криптовалют. Сейчас Винник находится в тюрьме в Салониках. В отношении него суды Греции вынесли решения об экстрадиции в США и об экстрадиции в Россию, окончательное решение должен принять министр юстиции Греции. На судебных заседаниях Винник неоднократно заявлял о желании быть экстрадированным в РФ.

Полицейский сопровождает Александра Винника в Верховный суд Греции в Афинах. Архивное фото
© AP Photo / Petros Giannakouris
Адвокат рассказал об условиях, в которых содержится Винник
Россиянин не признает вину и называет дело провокацией США. В интервью РИА Новости сам Винник заявил, что дело против него сфабриковано — он является специалистом по технологии блокчейн и по криптовалютам и не имеет отношения к отмыванию денег через биржу. По словам Винника, он был консультантом биржи по вопросам применения технологий. Его адвокаты говорят об отсутствии состава преступления. В США Виннику грозит 55 лет тюрьмы.

Ранее источник сообщал РИА Новости, что Винник написал российскому следствию явку с повинной, сообщив, что он знает о преступлениях, совершенных в сфере финансовых технологий, и готов помочь в расследовании. По словам источника, с начала марта мужчина подал четыре заявления — министру внутренних дел России, начальнику следственного департамента МВД, два заявления генпрокурору. Все они были зарегистрированы, но расследование по заявлениям не ведется, уточнил источник агентства.

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