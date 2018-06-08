Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Азербайджане возросло до 12

БАКУ, 8 июн – РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Азербайджане увеличилось до 12, один из них был доставлен в Баку, сообщила РИА Новости представитель Минздрава республики Сафая Ахмедова.

Ранее в Минздраве РИА Новости сообщили, что на трассе Баку – Шамахы — Евлах перевернулся микроавтобус, пострадали 11 человек, состояние троих крайне тяжелое.

"На данный момент 12 пострадавших. Один из них доставлен в Баку. Состояние раненых стабильное, оказывается вся необходимая помощь. Санавиацией в Шамахы доставлены нейрохирург и травматолог", — сообщила Ахмедова.