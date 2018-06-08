МИНСК, 8 июн — РИА Новости. Россия, вопреки некоторым домыслам, одобряет признаки улучшения отношений Белоруссии с Западом, заявил в пятницу посол РФ в Минске Александр Суриков.

"Считаем Беларусь нашим стратегическим братским союзником, суверенным государством, проводящим независимую внешнюю политику, и, вопреки некоторым досужим домыслам, одобряем признаки улучшения отношений наших белорусских друзей с западными партнерами", — заявил Суриков журналистам.

В последнее время отношения Белоруссии с Западом улучшались на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. Евросоюз снял с Белоруссии, до этого находившейся под политическим и экономическим давлением со стороны Запада около 20 лет, практически все санкции, за исключением нескольких ограничительных мер.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в конце мая – начале июня посетил Бельгию по приглашению вице-премьера, министра иностранных дел этой страны Дидье Рейндерса. Это был первый двусторонний визит главы внешнеполитического ведомства Белоруссии в Бельгию с 1995 года.