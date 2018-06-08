Раде предложили уволить министра соцполитики

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости. Проект постановления об увольнении Андрея Ревы с должности министра социальной политики Украины зарегистрирован в Верховной раде, сообщается в пятницу на сайте украинского парламента.

Документ зарегистрирован в Раде под №8451. Его внесли девять депутатов.

"Учитывая неудовлетворительную ситуацию, которая сложилась с соблюдением прав внутренне перемещенных лиц, а также социальным обеспечением других категорий населения, постановление предусматривает признание работы министерства социальной политики Украины неудовлетворительной и освобождение от занимаемой должности Ревы Андрея", — говорится в пояснительной записке к документу.