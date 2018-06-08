В Сингапуре задержали двух сотрудников южнокорейских СМИ

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Два сотрудника южнокорейской телерадиокомпании Korean Broadcasting System (KBS) были задержаны полицией Сингапура за незаконное вторжение в резиденцию посла КНДР.
Кроме того, полиция проводит расследование в отношении еще одного сотрудника телерадиокомпании KBS, а также мужчины, который был переводчиком и проводником группы.
По данным полиции, трое сотрудников южнокорейской телерадиокомпании не имели аккредитации в качестве представителей прессы в Сингапуре.
Полиция Сингапура ведет расследование, говорится в сообщении.