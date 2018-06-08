Красный Крест отправил в Донбасс 13 грузовиков с гуманитарной помощью

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2018 (87)

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости. Миссия Международного комитета Красного Креста отправила для жителей неподконтрольной Киеву территории Донбасса 13 грузовиков с гуманитарным грузом общим весом более 230 тонн, сообщила в пятницу пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

"Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" проследовало 13 грузовиков с продуктовыми, гигиеническими и медицинскими наборами общим весом более 230 тонн от Международного комитета Красного Креста", — говорится в сообщении пресс-службы.