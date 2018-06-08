В Перу при нападении неизвестных погибли четверо полицейских

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Четыре полицейских погибли в результате нападения предполагаемых террористов в центральной части Перу, сообщает местное издание Diario Correo со ссылкой на источники.

Инцидент произошел в четверг вечером в регионе Уанкавелика. По данным источников, вооруженные взрывчаткой преступники атаковали патрульный автомобиль полиции. Сообщается, что пришедший на помощь патруль попал под обстрел. Трое полицейских погибли на месте, еще один скончался по дороге в больницу.

По данным издания, нападавшие оставили листовку, в которой говорится, что они ведут вооруженную борьбу от имени "революционной партии Перу". Как отметили в полиции, нападение могло быть связано с наркотерроризмом, против которого ведут борьбу вооруженные силы страны.

Президент Перу Мартин Вискарра подтвердил гибель четырех полицейских. "Четверо полицейских отдали свои жизни во время выполнения своих обязанностей. Враги Перу никогда не смогут сломить нашу борьбу с терроризмом и его мерзким союзом с наркоторговлей. Это преступление будет наказано", — написал перуанский лидер в Twitter.