США приветствовали соглашение ООН и властей Мьянмы по возвращению рохинджа

ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости. США приветствуют подписание меморандума между Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), Программой развития ООН (ПРООН) и правительством Мьянмы по сотрудничеству для возврата беженцев народности рохинджа, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Это позитивный шаг. Мы расцениваем этот меморандума как меру по выстраиванию доверия, которая, если ее эффективно реализовать, сможет обеспечить столь необходимый гуманитарный доступ ко всем пострадавшим населенным пунктам, а также помочь Бирме создать необходимые условия для добровольного возвращения (беженцев)", — заявила Науэрт, используя старое название Мьянмы — Бирма.

Она призвала правительство Мьянмы выполнить свои обязательства в соответствии с меморандумом.

Ситуация в штате Ракхайн, где проживают мусульмане-рохинджа, обострилась 25 августа 2017 года. Боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа" напали на 30 опорных пунктов полиции, после чего власти Мьянмы начали в регионе силовую операцию. В столкновениях погибли свыше 400 человек. В результате более 600 тысяч мирных жителей покинули свои дома и направились в приграничные районы соседней Бангладеш.

Официальные власти Мьянмы и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. У конфликта между ними и коренными "араканцами" — буддистами долгая история, однако эскалация этого конфликта до вооруженных столкновений и гуманитарного кризиса началась только после перехода власти в Мьянме от военного правительства к гражданскому в 2011-2012 годах.