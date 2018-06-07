Россия призвала МАГАТЭ держать открытыми двери для контактов с КНДР

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Россия призывает руководство МАГАТЭ держать открытыми двери для контактов с представителями КНДР, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Заседание прошло 6 июня.

"Коль скоро МАГАТЭ предстоит сыграть важную роль в деле обеспечения исключительно мирного характера ядерной деятельности КНДР, настоятельно призываем руководство Агентства держать открытыми двери для возможных контактов с северокорейскими представителями", — сказал Ульянов в ходе сессии Совета управляющих МАГАТЭ по пункту повестки дня "Применение гарантий МАГАТЭ в Корейской Народно-Демократической Республике", его выступление опубликовано на сайте МИД РФ.

По его словам, эта сессия Совета управляющих должна была бы направить сигнал о поддержке межкорейского диалога и предстоящей 12 июня встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. "Уверены, что если стороны воздержаться от выдвижения заведомо неприемлемых требований друг к другу и обозначат готовность к взаимоуважительному диалогу, то в деле денуклеаризации Корейского полуострова появится перспектива", — указал он.

Саммит с участием Трампа и Ким Чен Ына, как ожидается, состоится в Сингапуре 12 июня.