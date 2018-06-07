В ШОС обсудили противостояние использованию интернета террористами

Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане. Архивное фото

Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане. Архивное фото

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Правоохранители стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в ходе встречи в Генеральной прокуратуре РФ обменялись опытом противодействия использованию террористами интернет-технологий и мессенджеров, сообщает в четверг ведомство.

"В ходе мероприятия состоялся обмен опытом в области противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий в террористических целях. Особое внимание уделено вопросам борьбы с радикализацией и насильственным экстремизмом", — говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

Во встрече участвовали заместители генерального прокурора Ирана, Индии, представители правоохранительных органов Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана в РФ, а также представители Китая, Киргизии, Узбекистана и ЮАР.