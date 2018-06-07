Машинисты тбилисского метро объяснили причины прекращения забастовки

ТБИЛИСИ, 7 июн – РИА Новости. Машинисты тбилисского метрополитена прекратили забастовку, поверив в обещание мэра грузинской столицы Кахи Каладзе рассмотреть в 2019 году вопрос о повышении зарплат. Об этом, как сообщает Sputnik Грузия, говорится в заявлении профсоюза "Эртоба 2013".

Тбилисское метро, которое не работало с понедельника, открылось в среду днем. Машинисты прекратили забастовку после внутренних консультаций. Каха Каладзе до последнего заявлял, что у "Тбилисской транспортной компании" нет средств на повышение зарплат. Изначально он даже обвинил машинистов в шантаже, но позже лично встретился с ними и провел переговоры.

В профсоюзе заявили, что с их стороны не было однозначного требования о незамедлительном повышении зарплаты, а мэр, в свою очередь, согласился, что в его обязанности входит соблюдение трудовых прав сотрудников.

"Каха Каладзе дал обещание, что со следующего года правительство столицы вернется к этому вопросу, и мы совместно рассмотрим возможности, чтобы улучшить заработную плату машинистов", — говорится в заявлении.

Каладзе ознакомил машинистов с положением дел в "Тбилисской транспортной компании", которой владеет мэрия, и с возможностями бюджета Тбилиси.

"В первую очередь, хотим подчеркнуть, что верим в обещание и слова мэра Тбилиси, и при этом, естественно, осознаем интересы населения Тбилиси и понимаем, что в эти дни они были лишены быстрого и удобного средства передвижения", — говорится в заявлении.

Профсоюз назвал дезинформацией сообщения о том, что за протестом машинистов якобы стояли некие политические силы.

"Мы хотим однозначно заявить, что отмежевываемся от всяких политических сил и действуем только для защиты трудовых прав", — сообщили в организации.

Позже заявление сделал сам Каладзе. "Я хорошо ощущаю ответственность, которая возлагается на каждого из нас, на мэра города. Соответственно, эти два дня были очень сложными", — сказал мэр.

Для того, чтобы хоть как-то возместить населению неудобства, муниципальные автобусы в Тбилиси работали бесплатно. Но пассажиры все же жаловались на то, что весь наземный общественный транспорт переполнен, а на улицах пробки. При этом таксисты существенно повысили тарифы.

По данным профсоюза, в забастовке участвовали около 500 человек, а 140 из них даже объявили голодовку. Они требовали повышения зарплат на 45%.

Ранее в мэрии заявили, что ежемесячная зарплата инструктора-машиниста превышает 2,1 тысячи лари (более 870 долларов), а машиниста – более 1,8 тысячи лари (более 737 долларов), что выше средней.

Тбилисский метрополитен в среднем перевозит примерно 300 тысяч пассажиров в день. Население Тбилиси — чуть более 1 миллиона.

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