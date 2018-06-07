Пострадавших при извержении вулкана в Гватемали детей будут лечить в США

МЕХИКО, 7 июн — РИА Новости. Шестеро несовершеннолетних гватемальцев, получивших сильные ожоги при извержении вулкана Фуэго, в четверг были доставлены спецбортом ВВС США на военную базу в Сан-Антонио (Техас), сообщает портал Prensa Libre.

Они пройдут лечение в детской больнице города Галвестон. Гватемальские власти в срочном порядке оформили паспорта для маленьких пациентов и сопровождающих их взрослых, а американские ведомства — необходимые для пребывания в США разрешения.

Кроме того, сейчас в Гватемале работают мексиканские врачи. Они оценивают возможность и необходимость отправки других пострадавших для лечения в Мексику.

По последним данным, жертвами извержения вулкана Фуэго в воскресенье, 3 июня, уже стали 100 человек, 192 считаются пропавшими без вести.