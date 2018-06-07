ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости. США приветствуют предложение президента Афганистана талибам о перемирии, призывают талибов соблюдать режим прекращения огня, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Соединенные Штаты приветствуют предложение президента (Ашрафа) Гани о временном прекращении огня между правительством Афганистана и талибами. Это прекращение огня еще раз демонстрирует приверженность афганского правительства изучить пути прекращения конфликта", — говорится в распространенном заявлении Помпео.

По словам госсекретаря, это предложение афганского правительства о временном прекращении огня подчеркивает его приверженность миру, и США поддерживают афганский народ. Помпео отметил, что миссия НАТО и силы США в Афганистане также "будут уважать прекращение огня".

"Соединенные Штаты и наши международные партнеры обращаются к талибам с призывом соблюдать прекращение огня и продемонстрировать свое уважение к народу Афганистана, который давно призывает отсрочить кампанию кровопролития", — сказал Помпео.

Президент Афганистана Ашраф Гани объявил в четверг о временном перемирии с талибами по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-Байрам. Перемирие будет действовать с 11 по 19 июня.

Афганский президент заявил, что во время перемирия силы безопасности страны "прекратят наступательные операции только против членов движения "Талибан"* и продолжат борьбу против ИГ* и других террористических организаций, поддерживаемых иностранными государствами".

*Террористическая организация, запрещена в России