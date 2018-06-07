Луценко пообещал объявить о новом подозреваемом по "делу Бабченко"

КИЕВ, 7 июн – РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины в ближайшее время объявит нового подозреваемого в деле о "покушении" на российского журналиста Аркадия Бабченко, заявил в четверг генпрокурор Юрий Луценко.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что у правоохранителей есть список из 47 человек, которых якобы хотели убить заказчики покушения на Бабченко, это в основном украинские и бывшие российские журналисты, им предоставят охрану. Он также сообщил, что, кроме Бабченко, планировалось убийство журналистов Евгения Киселева и Матвея Ганапольского. Накануне украинское интернет-издание Страна.ua со ссылкой на собственные источники в Службе безопасности Украины опубликовало этот список.

"Мы действительно, благодаря применению специального режима следствия, собственно имитации убийства журналиста, получили больше информации о заказчике. В ближайшее время мы готовим новое подозрение в этом деле", — сказал Луценко во время общения с журналистами, которое транслировали украинские телеканалы.

При этом он не уточнил, кому именно будет предъявлено подозрение. Вместе с тем, по словам генпрокурора, в Службе безопасности считают, что список с именами журналистов, которых хотели убить, был передан журналистам из страны, где проживает заказчик "покушения" на Бабченко.

"Следствие, кстати, не исключает, что этот список был передан не из Украины, а из страны, где находится заказчик этих убийств, для дискредитации следствия", — сказал Луценко.

При этом он не исключает, что утечка информации могла быть и из украинских правоохранительных органов. "Обе версии будут тщательно отслежены", — сказал Луценко

Ранее СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина РФ Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Премьер Украины Владимир Гройсман обвинил РФ в причастности к "убийству". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, в Кремле считают эти обвинения верхом цинизма и русофобским сотрясанием воздуха.

Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции СБУ. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. Он вновь обвинил российские спецслужбы в причастности к попытке покушения и сообщил о задержании в Киеве предполагаемого организатора покушения на Бабченко — украинца Бориса Германа. Суд арестовал его на два месяца.