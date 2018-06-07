Нетаньяху считает, что Россия видит операции Израиля против Ирана в Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 июн — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предположил, что Россия прекрасно видит израильские операции против иранских сил в Сирии и относится к ним с пониманием.
В ходе выступления в лондонском научно-исследовательском центре Policy Exchange Нетаньяху спросили, означает ли это, что россияне закрывают глаза на действия израильских войск в Сирии.
"Не уверен, что речь идет о закрытых глазах. Я думаю, они прекрасно видят, что мы делаем", — ответил Нетаньяху, чье выступление транслировал в интернете Policy Exchange.
"Давайте позаботимся, чтобы у нас не было столкновений и стрельбы по самолетам друг друга. На этом мы сошлись, и я рад, что нам удается поддерживать эту линию коммуникации. Пока у нас не было никаких стычек", — сказал Нетаньяху.
"Я думаю, господин (президент РФ Владимир) Путин понимает, что Израиль поступает так, как действовала бы любая страна, столкнувшись с врагом, вознамерившимся ее уничтожить", — добавил он.
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