Нетаньяху считает, что Россия видит операции Израиля против Ирана в Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 июн — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предположил, что Россия прекрасно видит израильские операции против иранских сил в Сирии и относится к ним с пониманием.

Он дал высокую оценку "деконфликтизационным" договоренностям с Москвой, которые уже три года позволяют армиям двух стран избегать столкновений в сирийском небе, и выразил надежду на то, что в будущем эти взаимопонимания сохранятся.

В ходе выступления в лондонском научно-исследовательском центре Policy Exchange Нетаньяху спросили, означает ли это, что россияне закрывают глаза на действия израильских войск в Сирии.

"Не уверен, что речь идет о закрытых глазах. Я думаю, они прекрасно видят, что мы делаем", — ответил Нетаньяху, чье выступление транслировал в интернете Policy Exchange.

Премьер-министр рассказал, как в своих регулярных контактах с руководством РФ отстаивал "легитимное право" Израиля защищаться от "иранского режима, который стремится нас уничтожить".

"Давайте позаботимся, чтобы у нас не было столкновений и стрельбы по самолетам друг друга. На этом мы сошлись, и я рад, что нам удается поддерживать эту линию коммуникации. Пока у нас не было никаких стычек", — сказал Нетаньяху.

"Я думаю, господин (президент РФ Владимир) Путин понимает, что Израиль поступает так, как действовала бы любая страна, столкнувшись с врагом, вознамерившимся ее уничтожить", — добавил он.

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