В ЛНР сообщили о задержании с поличным агента СБУ

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2018 (81)

ЛУГАНСК, 7 июн — РИА Новости. Министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики задержало агента Службы безопасности Украины при сборе данных о личном составе министерства, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Министерством государственной безопасности Луганской народной республики с поличным задержан агент СБУ… с позывным "Тамила" при передаче денежных средств оперативному сотруднику за предоставление сведений о личном составе министерства", — заявил собеседник агентства.

По данным ведомства, задержанная женщина проживала на территории подконтрольного Киева города Счастье, работала поваром на различных объектах, где находились представители украинского силового блока, в том числе вооруженных сил и Службы безопасности Украины.

"В 2016 году завербована сотрудником СБУ… занималась сбором военных сведений на территории республики и иной информации в городе Счастье", — уточнили в МГБ.

В МГБ сообщили, что женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 335 УК ЛНР (государственная измена). Ей грозит до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.