Вопрос о посещении Федотовым Вышинского до сих пор не решили

Кирилл Вышинский во время рассмотрения апелляции на арест в Херсонском суде. Архивное фото

Кирилл Вышинский во время рассмотрения апелляции на арест в Херсонском суде. Архивное фото

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Вопрос о посещении главой президентского совета по правами человека (СПЧ) в РФ Михаилом Федотовым руководителя портала РИА Новости Украина Вышинского в херсонском СИЗО до сих пор не решен, сообщается на сайте СПЧ РФ.

В четверг состоялся телефонный разговор между Федотовым и его украинской коллегой Людмилой Денисовой.

"Михаил Федотов, в свою очередь, проинформировал Денисову о том, что вопрос о совместном с ней посещении Олега Сенцова в исправительной колонии № 8 УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу пока не решен, как не решен до сих пор и вопрос о посещении главой СПЧ журналиста Кирилла Вышинского в херсонском СИЗО", — говорится в сообщении.

Украинский режиссер Олег Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита подала апелляцию на это решение в апелляционный суд Херсонской области.