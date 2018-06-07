Омбудсмен Украины просит Москалькову проверить условия содержания Кольченко

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к омбудсмену РФ Татьяне Москальковой с просьбой лично проверить условия содержания арестованного в РФ украинца Александра Кольченко, осужденного по делу об организации терактов в Крыму, сообщила в четверг пресс-служба украинского омбудсмена.

"Денисова просит омбудсмена РФ Татьяну Москалькову лично проверить условия содержания и возможность предоставления Александру Кольченко медицинской помощи", — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в четверг адвокат Андрей Лепехин сообщил, что сообщник осужденного украинского режиссера Олега Сенцова Александр Кольченко прекратил голодовку. По его словам, за время голодовки Кольченко потерял 10 килограммов.

Украинский режиссер Олег Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был приговорен сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела: Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев — ранее получили по семь лет заключения.