АНКАРА, 7 июн — РИА Новости. Анкара отвергла требование Вашингтона об аннулировании соглашения с Россией по поставкам зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) C-400, но готова учесть обеспокоенность США возможными рисками для самолетов НАТО при эксплуатации этого вооружения, сообщает в четверг газета Hurriyet со ссылкой на дипломатические источники.

Отмечается, что в последние месяцы вопрос об С-400 неоднократно поднимался на турецко-американских переговорах, в последний раз на встрече госсекретаря США Майка Помпео и главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в Вашингтоне 4 июня. США выступают против этой закупки по трем основным причинам. Во-первых, это противоречит планам США по изоляции и сдерживанию России. Законопроект, принятый конгрессом США в июле 2017 года, ввел санкции в отношении стран и компаний, которые заключают контракты на закупку российского оружия. Во-вторых, есть опасения, что развертывание в Турции С-400 поставит под угрозу самолеты НАТО, в частности, истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35. В-третьих, у США, поставляющих своим союзникам ЗРК Patriot, есть коммерческие интересы.

Главным требованием США к Турции было аннулирование покупки С-400 на том основании, что это может спровоцировать санкции против Анкары. Турецкие официальные лица решительно отвергли этот призыв, подчеркнув, что эти системы будут куплены и развернуты, поскольку они нужны Турции. Турецкая сторона аргументировала свою позицию тем, что существует угроза ракетной атаки со стороны Ирана в случае ухудшения отношений с этой страной из-за ситуации в Сирии. При этом было отмечено, что санкции в отношении Турции не останутся без ответа. Представители США настаивали на том, что Турция не должна использовать С-400, даже если она купит их у России, но это, по словам источника, "не было реалистичным ожиданием".

Отклонив требование США об отказе от покупки С-400, Турция предложила провести совместную работу с американской стороной для изучения потенциальных последствий развертывания этих систем и устранения озабоченностей США по поводу безопасности самолетов НАТО. В ходе переговоров с официальными лицами США Турция четко заявила о своей чувствительности к безопасности самолетов своих союзников по НАТО в связи с использованием новых видов вооружения, которые она приобретает у стран, не входящих в НАТО. Турецкая сторона отметила, что она выбрала не девятимесячный вариант быстрой доставки С-400, а 19-месячный, чтобы за это время подготовить своих специалистов для эксплуатации С-400 и собственное программное обеспечение.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп пытался убедить своего турецкого коллегу Тайипа Эрдогана в том, что США готовы поставить Турции ЗРК Patriot в отличие от предыдущей американской администрации, которая этому препятствовала. В ответ турецкая сторона заявила, что может рассмотреть вопрос о закупке ЗРК при условии, что администрация США сможет обеспечить одобрение конгресса.

В декабре 2017 года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по С-400. Анкара купит две батареи этих комплексов, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в области развития производства С-400 в Турции.

США и представители НАТО неоднократно критиковали Анкару за эту сделку. Так, помощник госсекретаря Уэсс Митчелл заявлял, что покупка С-400 может негативно повлиять на поставку в Турцию F-35. Группа американских сенаторов внесла законопроект об ограничении поставок Турции F-35. Чавушоглу пообещал, что Анкара примет ответные меры против Вашингтона, если поставки истребителей будут заблокированы, назвав в качестве возможной альтернативы сотрудничество в этой области с Россией.