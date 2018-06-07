РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

СМИ: Турция отвергла требование США аннулировать соглашение с РФ по С-400

14:4507.06.2018
117821
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкПолк С-400. Архивное фотоПолк С-400. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк

АНКАРА, 7 июн — РИА Новости. Анкара отвергла требование Вашингтона об аннулировании соглашения с Россией по поставкам зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) C-400, но готова учесть обеспокоенность США возможными рисками для самолетов НАТО при эксплуатации этого вооружения, сообщает в четверг газета Hurriyet со ссылкой на дипломатические источники.

Комплекс ПВО С-400 Триумф. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
"Ночной кошмар НАТО": СМИ оценили закупку Турцией российских С-400

Отмечается, что в последние месяцы вопрос об С-400 неоднократно поднимался на турецко-американских переговорах, в последний раз на встрече госсекретаря США Майка Помпео и главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в Вашингтоне 4 июня. США выступают против этой закупки по трем основным причинам. Во-первых, это противоречит планам США по изоляции и сдерживанию России. Законопроект, принятый конгрессом США в июле 2017 года, ввел санкции в отношении стран и компаний, которые заключают контракты на закупку российского оружия. Во-вторых, есть опасения, что развертывание в Турции С-400 поставит под угрозу самолеты НАТО, в частности, истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35. В-третьих, у США, поставляющих своим союзникам ЗРК Patriot, есть коммерческие интересы.

Главным требованием США к Турции было аннулирование покупки С-400 на том основании, что это может спровоцировать санкции против Анкары. Турецкие официальные лица решительно отвергли этот призыв, подчеркнув, что эти системы будут куплены и развернуты, поскольку они нужны Турции. Турецкая сторона аргументировала свою позицию тем, что существует угроза ракетной атаки со стороны Ирана в случае ухудшения отношений с этой страной из-за ситуации в Сирии. При этом было отмечено, что санкции в отношении Турции не останутся без ответа. Представители США настаивали на том, что Турция не должна использовать С-400, даже если она купит их у России, но это, по словам источника, "не было реалистичным ожиданием".

Многофункциональный истребитель Су-57. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Эксперт назвал желание Турции купить российские Су-57 сигналом для США
Отклонив требование США об отказе от покупки С-400, Турция предложила провести совместную работу с американской стороной для изучения потенциальных последствий развертывания этих систем и устранения озабоченностей США по поводу безопасности самолетов НАТО. В ходе переговоров с официальными лицами США Турция четко заявила о своей чувствительности к безопасности самолетов своих союзников по НАТО в связи с использованием новых видов вооружения, которые она приобретает у стран, не входящих в НАТО. Турецкая сторона отметила, что она выбрала не девятимесячный вариант быстрой доставки С-400, а 19-месячный, чтобы за это время подготовить своих специалистов для эксплуатации С-400 и собственное программное обеспечение.

Комплекс ПВО С-400 Триумф
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Все тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Отмечается, что президент США Дональд Трамп пытался убедить своего турецкого коллегу Тайипа Эрдогана в том, что США готовы поставить Турции ЗРК Patriot в отличие от предыдущей американской администрации, которая этому препятствовала. В ответ турецкая сторона заявила, что может рассмотреть вопрос о закупке ЗРК при условии, что администрация США сможет обеспечить одобрение конгресса.

В декабре 2017 года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по С-400. Анкара купит две батареи этих комплексов, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в области развития производства С-400 в Турции.

США и представители НАТО неоднократно критиковали Анкару за эту сделку. Так, помощник госсекретаря Уэсс Митчелл заявлял, что покупка С-400 может негативно повлиять на поставку в Турцию F-35. Группа американских сенаторов внесла законопроект об ограничении поставок Турции F-35. Чавушоглу пообещал, что Анкара примет ответные меры против Вашингтона, если поставки истребителей будут заблокированы, назвав в качестве возможной альтернативы сотрудничество в этой области с Россией.

Осторожно Триумф
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Осторожно, "Триумф"!
Комментировать
В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Загадочный Маяк
янки шкерятся в разные стороны, король оказался голым.
14:49
07.06.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена