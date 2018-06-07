Путин назвал смешными заявления о том, что Трамп толкает Европу в его руки

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии на вопрос о последней понравившейся ему шутке, рассказал, что считает смешными утверждения о том, что президент США Дональд Трамп толкает Европу в его руки, и о вмешательстве РФ в выборы в Америке.

"Мы обсуждали уже отчасти международные всякие вопросы, острые, и, на мой взгляд, смешные. Вот совсем недавно одно из очень известных и популярных изданий в Германии написало, что президент Трамп толкает Европу в руки Путина. Вот если совместить это с более ранней шуткой, что Россия повлияла на выборы в США, то тогда все это вместе звучит достаточно смешно", — сказал он, отвечая на вопрос о самой удачной смешной шутке, которую он слышал в последнее время.

"Повлияли якобы на выборы президента США, а он нам за это подарил Европу. Полный бред. Иначе как штукой это назвать невозможно", — добавил президент.

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