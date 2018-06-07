В Донбассе остановили работу Донецкой фильтровальной станции

ЯСИНОВАТАЯ (Донецкая область, Украина), 7 июн — РИА Новости. Работа Донецкой фильтровальной станции остановлена, весь персонал эвакуирован с территории объекта, заявил в четверг журналистам главный инженер донецкого управления компании "Вода Донбасса" Владимир Ляшенко.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня заявило, что миссия ОБСЕ приостановила усиленный мониторинг района Донецкой фильтровальной станции из-за продолжающихся обстрелов. Компания "Вода Донбасса" приняла решение об остановке и консервации Донецкой фильтровальной станции. Эвакуация рабочих проходила при содействии Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Сейчас прошла эвакуация с Донецкой фильтровальной станции, весь персонал эвакуирован. На фильтровальной станции никого в данный момент не осталось… На данный момент станция остановлена", — сказал Ляшенко.

Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории у линии соприкосновения. Она обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. За время конфликта станция неоднократно подвергалась обстрелам.