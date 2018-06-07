СБУ все еще не доказала вину капитана судна "Норд", заявил адвокат

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости. СБУ до сих пор не предоставила внятных доказательств вины капитана крымского рыболовецкого судна "Норд" Владимира Горбенко, сообщил руководитель адвокатского объединения "Могильницкий и партнеры", представляющего интересы крымских рыбаков, Максим Могильницкий.

Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они — граждане России. При этом Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск. Капитану судна инкриминируется "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до 5 лет лишения свободы.

"Прошло два месяца, а СБУ так и не предоставило хоть каких-нибудь внятных доказательств вины капитана судна", — сказал РИА Новости Могильницкий.

В связи с этим, по его словам, следователи не спешат передавать дело в суд, так как это равносильно оправдательному приговору.

Могильницкий подчеркнул, что на сегодня срок проведения досудебного расследования по уголовному производству в отношении Горбенко продлен еще на 4 месяца.

"Владимира Горбенко обвиняют в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее, что совершенно нелепо и беспочвенно. Уголовное преследование Владимира Горбенко на территории Украины не основано на доказательствах его вины", — подчеркнул адвокат.

Он напомнил, что капитан судна "Норд" уже третий месяц не может вернуться к жене и детям.