СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости. СБУ до сих пор не предоставила внятных доказательств вины капитана крымского рыболовецкого судна "Норд" Владимира Горбенко, сообщил руководитель адвокатского объединения "Могильницкий и партнеры", представляющего интересы крымских рыбаков, Максим Могильницкий.
"Прошло два месяца, а СБУ так и не предоставило хоть каких-нибудь внятных доказательств вины капитана судна", — сказал РИА Новости Могильницкий.
В связи с этим, по его словам, следователи не спешат передавать дело в суд, так как это равносильно оправдательному приговору.
"Владимира Горбенко обвиняют в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее, что совершенно нелепо и беспочвенно. Уголовное преследование Владимира Горбенко на территории Украины не основано на доказательствах его вины", — подчеркнул адвокат.
Он напомнил, что капитан судна "Норд" уже третий месяц не может вернуться к жене и детям.