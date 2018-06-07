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Путин рассказал, как Россия должна защищать соотечественников в Балтии

Сюжет:
"Прямая линия" с Путиным - 2018 (114)
13:4007.06.2018
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Россия должна и будет настойчиво продолжать работу по защите прав и интересов соотечественников в странах Балтии, но будет делать это такими мерами, чтобы не ухудшать положения людей, заявил президент Владимир Путин во время прямой линии.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Во время прямой линии поступило обращение, в котором президента просят "принять меры против Латвии", в том числе, путем введения санкций, так как в этой стране запрещается обучение на русском языке.

"Средства, которыми мы должны защищать интересы наших соотечественников, должны быть такими, чтобы не усугублять их положение. Поэтому мы ведем диалог с нашими партнерами в Евросоюзе. Надеюсь, что им в конце концов будет стыдно за то, что они, обращая внимание на нарушение прав человека за периметрами Евросоюза, позволяют так грубо нарушать права людей, живущих на территории Евросоюза. Это тот случай, когда в нашем народе говорят "в чужом глазу соринку замечают, а в своем собственном бревна не видят", — сказал Путин.

Он отметил, что введение каких-либо санкций в одностороннем порядке "не помогает решать проблемы, а только усугубляет их". Что касается положения соотечественников в странах Балтии, то, по словам главы государства, "мы постоянно об этом говорим, обращаем внимание на это властей прибалтийских государств, в том числе, в Латвии".

Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Путин сказал, что "трудно себе представить, чтобы в современном цивилизованном обществе сотни тысяч людей были объявлены негражданами". "Такой категории-то нет, в международном праве не предусмотрена такая категория. Есть граждане, есть люди с двойным гражданством, без гражданства, но понятия "неграждане" никогда не существовало. Оно выдумано, придумано в прибалтийских государствах, чтобы ограничить законные права тех людей, которые проживают на этих территориях", — заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что Россия будет "настойчиво продолжать работать по этому направлению, но так, чтобы не навредить тем, кто на этих территориях, в этих странах проживает".

"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>

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