Путин предостерег власти Украины от перевода средств в офшоры

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Если власти Украины продолжат грабить свой народ и переводить деньги в офшоры, ни к чему хорошему это не приведет, считает президент России Владимир Путин.

"Если власти будут руководствоваться своими узкокорыстными и политическими и экономическими интересами, если будут продолжать грабить свой народ и откладывать деньги на черный день в офшорах на свое собственное имя, то тогда ни к чему хорошему эта ситуация не приведет", — заявил Путин в ходе прямой линии, говоря о ситуации на Украине.

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