В ЛНР просят международное сообщество расследовать обстрел маршрутки

ЛУГАНСК, 7 июн — РИА Новости. Народная милиция самопровзглашенной Луганской народной республики обратилась к международному сообществу с просьбой провести тщательное расследование в связи с обстрелом в Донбассе маршрутки, при котором пострадали шесть человек, заявил в четверг РИА Новости официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что в подконтрольном ополченцам населенном пункте Голубовское под обстрел попала маршрутка, шесть человек получили ранения различной степени тяжести.

"В очередной раз обращаемся к международному сообществу, международным наблюдателям, а также ко всем, кто неравнодушен к судьбе жителей Донбасса, оказать жесткое давление на киевскую власть. В результате украинской агрессии продолжают страдать ни в чем не повинные мирные граждане. Также мы призываем международных наблюдателей зафиксировать совершенное преступление и провести тщательное разбирательство", — заявил Марочко.

По предварительным данным Народной милиции, огонь велся из района подконтрольного украинским силовикам населенного пункта Новотошковское.