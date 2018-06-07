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Миссия Британии в России опровергло данные о депортации юного россиянина

13:1607.06.2018
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПосольство Великобритании в Москве. Архивное фотоПосольство Великобритании в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Посольство Великобритании в РФ опровергли заявление о "задержании" и "депортации" несовершеннолетнего гражданина России, отметив, что оно не соответствует действительности.

Позиция России

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© AP Photo / Julie Jacobson
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В конце мая посольство России в Великобритании сообщило, что несовершеннолетние граждане России подвергаются дискриминации при въезде в Великобританию, вплоть до высылки из страны. По данным посольства, в последнее время участились немотивированные задержания и допросы сотрудниками пограничной службой МВД Великобритании российских несовершеннолетних граждан, следующих в страну без сопровождения взрослых.

Так, одним из последних примеров превышения полномочий сотрудников паспортного контроля стал случай в аэропорту "Хитроу", когда британскими властями был задержан ребенок, прибывший в Великобританию на законных основаниях и имевший соответствующую визу и согласие родителей на выезд без сопровождения. "Ребенок был помещен в изолированную комнату центра задержания, предназначенную для содержания взрослых. Отобраны все личные вещи, в том числе любые средства связи. На протяжении 12 часов задержания сотрудники погранслужбы трижды по 40 минут допрашивали ребенка. При этом его родителей проинформировали о случившемся почти через девять часов после задержания. Ребенка отказались передать как встречающему его родственнику, так и сотруднику посольства", — сообщало российское дипведомство.

Причиной для задержания подростка стало "отсутствие уверенности в безопасном пребывании несовершеннолетнего на территории Великобритании", которое посольство считает надуманным. "По существу, это отражает сформировавшийся дискриминационный подход британских властей в отношении российских граждан" — говорится в сообщении. В результате ребенок был отправлен ночным рейсом в Москву.

В этой связи посольство РФ в Лондоне призвало родителей, планирующих путешествие детей в Великобританию, оценивать целесообразность поездок и связанные с ними риски.

Позиция Великобритании

Здание министерства культуры РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать ситуацию, представитель пресс-службы посольства Великобритании в Москве указал, что "заявление посольства России в Великобритании о якобы имевшем место "задержании" и "депортации" несовершеннолетнего гражданина России не соответствует действительности".

"При путешествии несовершеннолетних граждан в Великобританию его родители или опекуны должны убедиться, что ребенка по прибытию в страну встречает назначенный ими взрослый. Если родителями ребенка (или опекунами) предоставлена неверная или неполная информация, пограничная служба Соединенного Королевства будет обязана обеспечить безопасность ребенка и задать дополнительные вопросы", — отметил он.

По его словам, "если возникает необходимость задать ребенку дополнительные вопросы, это занимает минимальное время, при этом родителей ребенка или его опекунов информируют о принятых решениях на протяжении всего процесса".

"В тех случаях, когда пограничная служба считает, что безопасность ребенка не может быть полностью обеспечена при въезде на территорию Великобритании, может быть принято решение вернуть ребенка обратно в его родную страну", — подчеркнул собеседник агентства, добавив, что "эти правила применяются во всех случаях, независимо от национальности ребенка".

"В данном конкретном случае пограничная служба Соединенного Королевства руководствовалась, в первую очередь, интересами безопасности ребенка. Родители были проинформированы на протяжении всего процесса", — отметили в британском посольстве.

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