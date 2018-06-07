СНБО Украины попросит Раду разрешить приватизацию оборонных предприятий

КИЕВ, 7 июн – РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины намерен обратиться в Верховную раду с просьбой разрешить приватизацию оборонных предприятий страны, заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

Власти Украины в течение нескольких последних лет говорят о необходимости проведения в стране масштабной приватизации, которая является одним из требований международных кредиторов страны. Однако на сегодня этот процесс так и не запущен, в том числе из-за того, что на предлагаемые объекты нет покупателей.

"Что касается оборонно-промышленного комплекса, мы готовы и инициируем перед нашим парламентом законодательную инициативу по снятию ограничений по инвестициям и приватизации наших оборонных государственных предприятий", — сказал Турчинов во время форума "Формула безопасности Украины. Продолжение", трансляцию которого ведет МВД Украины в Facebook.

По его словам, Киев заинтересован в том, чтобы в отрасль инвестировали стратегические партнеры, а именно страны-члены НАТО.