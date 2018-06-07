На Филиппинах задержали 500 человек по делу об онлайн-мошенничестве

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Полиция Филиппин задержала почти 500 человек, в том числе восьмерых израильтян, по делу об онлайн-мошенничестве, сообщает в четверг местная газета Philippine Daily Inquirer.

По словам начальника полиции генерала Оскара Албайалда, группа по борьбе с киберпреступлениями в среду провела обыски в офисе компании International Branding Development Marketing. В ходе рейда оперативники задержали "474 сотрудника, а также восемь израильтян", которых "застали за общением и осуществлением онлайн-транзакций с "клиентами" из Европы, Новой Зеландии, Австралии, ЮАР и России", пишет издание.

Как уточнили в полиции, задержания были произведены после получения жалоб от "клиентов" компании из Австралии и Южной Африки.

Как сообщает портал GMA News, по данным правоохранительных органов, злоумышленники на протяжении почти двух с половиной лет убеждали "клиентов" инвестировать сначала в криптовалюту биткоин, а потом — в акции компании. Получив данные банковских карт и счетов "клиентов", злоумышленники выводили их средства при помощи онлайн-приложения.