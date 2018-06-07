КС Украины разрешил Раде отменить депутатскую неприкосновенность

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости. Конституционный суд Украины разрешил Верховной раде отменить депутатскую неприкосновенность, признав конституционным соответствующий депутатский законопроект, говорится в четверг в сообщении на сайте суда.

Накануне депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Леонид Емец заявил, что Конституционный суд Украины разрешил отменить депутатскую неприкосновенность. Однако официального подтверждения от суда пока не было.

"Шестого июня Конституционный суд Украины предоставил вывод по делу по конституционному обращению Рады Украины… признал соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины, законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины (в части отмены депутатской неприкосновенности)", — говорится в сообщении на сайте суда.

Парламент Украины осенью минувшего года направил два законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности на экспертизу в Конституционный суд. Президентский законопроект предусматривает отмену депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года. Депутатский предусматривает отмену депутатской неприкосновенности после вступления соответствующего закона в силу.

Депутатская и судейская неприкосновенность закреплены в конституции Украины. Внесение изменений в основной закон требует длительной и специальной процедуры. Для этого вначале Рада направляет в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений, после этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. На следующей сессии парламент не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.