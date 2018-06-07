Рада может рассмотреть вопрос отставки главы Минфина Украины

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости. Верховная рада Украины может уже в четверг рассмотреть вопрос об увольнении министра финансов Александра Данилюка, если не будет задержек с голосованием по Антикоррупционному суду, заявил представитель кабмина в парламенте Вадим Денисенко.

Ранее украинский премьер Владимир Гройсман сообщил, что предложил Раде безотлагательно уволить Данилюка с должности министра финансов. В среду проект постановления об увольнении Данилюка с должности министра финансов Украины был зарегистрирован в парламенте.

"Если не будет каких затяжек по закону об Антикоррупционном суде, вероятно, что мы можем даже в четверг проголосовать за отставку Данилюка", — сообщил Денисенко в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, у парламента имеются необходимые 226 голосов за отставку министра.

Денисенко назвал единственной причиной возможной отставки Данилюка конфликт внутри правительства и письмо о нем, направленное министром послам стран "Большой семерки".