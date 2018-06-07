На Украине перевернулся автобус, один человек погиб и 14 пострадали

ДТП с грузовиком ЗИЛ-130 и рейсовым автобусом в Ивано-Франуовской области, Украина. 6 июня 2018

ДТП с грузовиком ЗИЛ-130 и рейсовым автобусом в Ивано-Франуовской области, Украина. 6 июня 2018

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости. Автобус и грузовик перевернулись в ДТП в Ивано-Франковской области — один человек погиб и 14 пострадали, сообщает в четверг Госслужба Украины по ЧС.

По данным ведомства, авария произошла накануне вечером на участке автомобильной дороги "Львов — Ивано-Франковск", там столкнулись рейсовый автобус "Богдан", выполнявший рейс "Калуш- Ивано-Франковск", и грузовой автомобиль ЗИЛ-130.

Сообщается, что в результате ДТП автобус съехал в кювет, где перевернулся, автомобиль "ЗИЛ" перевернулся на проезжей части дороги. Причина ДТП устанавливается сотрудниками полиции. На момент ДТП в автобусе находилось около 20 пассажиров и водитель в грузовом автомобиле.

© Фото : сектор комунікації поліції Івано-Франківщини ДТП с грузовиком ЗИЛ-130 и рейсовым автобусом в Ивано-Франуовской области, Украина. 6 июня 2018 © Фото : сектор комунікації поліції Івано-Франківщини ДТП с грузовиком ЗИЛ-130 и рейсовым автобусом в Ивано-Франуовской области, Украина. 6 июня 2018

"В результате ДТП в лечебные учреждения обратились 15 человек, из которых один человек, пассажир рейсового автобуса, жительница города Калуш, умерла в областной клинической больнице Ивано-Франковска", — говорится в сообщении.

Сообщается, что врачи оказали помощь и отпустили девять человек из 15, которые обратились в больницы, однако пятерых госпитализировали.