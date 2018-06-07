Cпецдокладчик ООН по вопросам пыток посетил места заключения пленных в ДНР

ДОНЕЦК, 7 июн — РИА Новости. Специальный докладчик ООН по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинства видов обращения и наказания Нильс Мельцер посетил места содержания заключенных и военнопленных на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщил журналистам в четверг представитель аппарата омбудсмена ДНР.

В ведомстве пояснили, что визит состоялся в среду совместно с сотрудниками аппарата уполномоченного по правам человека в ДНР, членами рабочей группы ООН и представителями женевского офиса управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

"Представители ООН осмотрели условия содержания лиц, заключенных под стражу, а также лиц, отбывающих наказание в условиях Донецкого следственного изолятора… Представители мониторинговой миссии пообщались с медицинским персоналом пенитенциарного учреждения по вопросам оказания своевременной медицинской помощи в условиях СИЗО. Также специальному докладчику ООН и другим сотрудникам миссии была предоставлена возможность лично пообщаться с украинскими военнослужащими, находящимися в условиях указанного учреждения", — заявил представитель аппарата омбудсмена.

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