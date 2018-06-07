Порошенко выступит в Раде по теме закона об антикоррупционном суде

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в четверг выступит в Верховной раде перед голосованием за законопроект об антикоррупционном суде, заявил депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник.

Создание антикоррупционного суда является одним из ключевых требований к Украине со стороны Международного валютного фонда (МВФ) для предоставления очередного транша кредита. Рада приняла законопроект о создании антикоррупционного суда в первом чтении. Документ должен пройти второе чтение, а после его подпишет президент. Ранее спикер Рады Андрей Парубий заявил, что парламент проголосует за этот законопроект в четверг до обеда.

"Президент планирует выступить перед голосованием за им же внесенный законопроект про антикоррупционный суд. Он был инициатором создания этой ветви власти, он провел немало времени в поисках компромисса", — заявил Винник журналистам.

Порошенко ранее заявил, что в законе о создании антикоррупционного суда есть ключевые рекомендации Венецианской комиссии. В частности, документ предусматривает отдельные гарантии безопасности судей антикоррупционного суда, а также прозрачность набора судей на должности.

В то же время неправительственная организация по борьбе с коррупцией Transparency International предлагала президенту страны отозвать документ и доработать его, так как считает, что он не соответствует рекомендациям Венецианской комиссии. В частности, по мнению организации, законопроект устанавливает нереалистично высокие требования к кандидатам на должность судьи Высшего антикоррупционного суда, что не позволит должным образом провести их отбор.