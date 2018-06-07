Порошенко выступит в Раде по теме закона об антикоррупционном суде

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в четверг выступит в Верховной раде перед голосованием за законопроект об антикоррупционном суде, заявил депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник.
"Президент планирует выступить перед голосованием за им же внесенный законопроект про антикоррупционный суд. Он был инициатором создания этой ветви власти, он провел немало времени в поисках компромисса", — заявил Винник журналистам.
Порошенко ранее заявил, что в законе о создании антикоррупционного суда есть ключевые рекомендации Венецианской комиссии. В частности, документ предусматривает отдельные гарантии безопасности судей антикоррупционного суда, а также прозрачность набора судей на должности.
В то же время неправительственная организация по борьбе с коррупцией Transparency International предлагала президенту страны отозвать документ и доработать его, так как считает, что он не соответствует рекомендациям Венецианской комиссии. В частности, по мнению организации, законопроект устанавливает нереалистично высокие требования к кандидатам на должность судьи Высшего антикоррупционного суда, что не позволит должным образом провести их отбор.