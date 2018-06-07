Путин поприветствовал участников дискуссионного форума России и Чехии

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам первого заседания Российско-чешского дискуссионного форума и отметил, что приоритетное внимание на форуме будет уделено вопросам взаимодействия в сферах образования и просвещения, сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер напомнил, что договоренность о создании этой площадки была достигнута в ходе прошлогоднего визита президента Чехии Милоша Земана в РФ. Путин также отметил, что интерес к участию в форуме проявили представители государственных ведомств, региональных властей и неправительственных организаций, руководители ведущих вузов, авторитетные ученые и деятели культуры.

"В повестке дня вашей встречи – как актуальные проблемы сегодняшнего дня, так и весьма значимые исторические темы. Важно, что приоритетное внимание будет уделено вопросам взаимодействия в сферах образования и просвещения, а также совместной работе по сохранению нашего общего культурного и духовного наследия", — говорится в приветствии.

Глава государства выразил уверенность в том, что дискуссии в рамках форума будут интересными и содержательными, послужат укреплению двустороннего гуманитарного сотрудничества, которое является важной составляющей российско-чешских отношений.