КИЕВ, 7 июн — РИА Новости. Площадь пожара в Чернобыльской зоне отчуждения сократилась до 1,5 гектара, спасатели продолжают тушить возгорание, сообщила в четверг Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным Госслужбы по ЧС, во вторник загорелась трава в Чернобыльской зоне отчуждения, площадь пожара оставила 12 гектаров. В среду вечером пожар был локализован, его площадь сократилась до двух гектаров.

"По состоянию на 08.00 (совпадает с мск) 7 июня продолжается тушение двух отдельных ячеек на общей площади около 1,5 гектара. К тушению пожара привлечены 35 единиц техники и 150 человек", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сообщается, что авиация с начала работ осуществила 69 сбросов воды (318 тонн), радиационный фон в Киеве, Чернобыле и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы.