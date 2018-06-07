Украинские силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2018 (73)

ДОНЕЦК, 7 июн — РИА Новости. Украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил в четверг журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Накануне в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о семи нарушениях перемирия.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило три раза", — сказал представитель ведомства.

По его словам, силовики выпустили две мины по территории ДНР, при обстрелах также использовались гранатометы различного типа, бронетехника и стрелковое оружие. "Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 37 единиц", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

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