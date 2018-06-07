В центре Лондона локализовали пожар в отеле

ЛОНДОН, 7 июн – РИА Новости, Мария Табак. Пожар, возникший в среду днем на крыше пятизвездочной гостиницы Mandarin Oriental в центре Лондона, локализован, пострадавших нет, сообщила столичная пожарная служба.

"Пожар в отеле в Найтсбридже локализован, 36 постояльцев гостиницы и 250 сотрудников были эвакуированы из здания. Служба скорой помощи Лондона проинформировала, что пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Причины пожара пока неясны.

Район, где произошел пожар – не только один из самых дорогих, но и один из самых оживленных в Лондоне. Неподалеку от Mandarin Oriental расположен знаменитый на весь мир универмаг Harrods.