На Кипре произошло второе за сутки ЧП с ребенком

АФИНЫ, 6 июн — РИА Новости. Второе за сутки чрезвычайное происшествие с детьми произошло на Кипре — четырёхлетний мальчик из Кореи упал в бассейн в туристическом комплексе в Пафосе, сообщает издание "Филелефтерос".
По сообщениям кипрских СМИ, аналогичное происшествие произошло во вторник с четырёхлетним ребёнком туристов из России. Он упал в бассейн в частном доме в районе Перистерона на северо-западе Кипра, куда семья приехала в отпуск неделю назад. По информации СМИ, родители не усмотрели за ребёнком, он упал в бассейн и начал тонуть. Родители достали мальчика из воды, оказали первую помощь и вызвали скорую. Мальчика сначала доставили в местную больницу, затем перевезли вначале в больницу в Пафос, а после этого на полицейском вертолете переправили в Никосию. Мальчик находится в очень тяжёлом состоянии, сообщают СМИ.