Источник сообщил о взрыве заминированной машины в Багдаде

Люди на улице в Багдаде. Архивное фото

Люди на улице в Багдаде. Архивное фото

БАГДАД, 6 июн — РИА Новости. Заминированная машина взорвалась в среду вечером вблизи одной из популярных кофеен в шиитском районе "Мадинат ас-Садр" на востоке Багдада, сообщил РИА Новости источник в силах безопасности.

"Первые данные указывают на взрыв заминированной машины рядом с популярной кофейней в "Мадинат ас-Садр" на востоке Багдада", — отметил источник.

В этом районе в основном проживает шиитская община, поддерживающая религиозного лидера Муктаду ас-Садру, чей блок победил недавно на выборах в парламент страны.