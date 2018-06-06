При попытке пересечь Аденский залив погибли не менее 46 мигрантов

ЖЕНЕВА, 6 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Как минимум 46 мигрантов из Эфиопии погибло при попытке пересечь Аденский залив в среду утром, сообщил пресс-секретарь Международной организации по миграции (МОМ) Леонард Дойл.
По данным МОМ, в среду утром в лодку к контрабандистам в порту Босасо в Сомали село как минимум 100 мигрантов из Эфиопии. Из них 83 мужчины и 17 женщин, которые направлялись в Йемен в поисках работы.
Те, кто выжил в кораблекрушении, рассказали, что люди были без спасательных жилетов и начали паниковать, когда в лодку недалеко от берега ударила большая волна.
По статистике МОМ, ежемесячно свыше 7 тысяч мигрантов предпринимают попытку пересечь Аденский залив из района Африканского рога. Только в прошлом году такие попытки совершили около 100 тысяч человек.