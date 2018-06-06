EgyptAir отправит чартеры в города, где пройдут матчи сборной Египта на ЧМ

КАИР, 6 июн — РИА Новости, Маргарита Кислова. Египетская авиакомпания EgyptAir намерена отправить 19 чартерных рейсов в города России, где будут проходить матчи с участием национальной египетской сборной по футболу в рамках чемпионата мира, сообщил в Каире глава совета директоров компании Сафват Мусаллем.

"Будут предусмотрены 19 дополнительных рейсов для перевозки 3 тысяч болельщиков, желающих поддержать национальную сборную в дни проведения чемпионата мира по футболу. Эти рейсы будут направляться начиная с 10 июня в Россию и с 28 июня — обратно в Египет", — процитировали слова Мусаллема в официальном заявлении авиакомпании.

По его словам, чартеры планируют отправить, в частности, в аэропорты Грозного (где будет проживать египетская сборная), Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Москвы.

"Это будут дополнительные чартерные рейсы к имеющимся трем регулярным между Каиром и Москвой", — уточнил представитель EgyptAir.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная Египта попала в результате жеребьевки в группу А, где кроме сборной России встретится с командами Саудовской Аравии и Уругвая. Матч сборных России и Египта пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге.

Как ожидается, в Россию приедут не менее 20 тысяч болельщиков "фараонов".