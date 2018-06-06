В Чернобыльской зоне отчуждения локализовали пожар

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости. Спасатели локализовали пожар в Чернобыльской зоне отчуждения на площади около 2 гектаров, сообщила в среду Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, около 10 гектаров сухой травы загорелось во вторник в Чернобыльской зоне отчуждения. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту пожара в Чернобыльской зоне отчуждения.

"По состоянию на 18.05 (совпадает с мск) 6 июня в зоне отчуждения и обязательного отселения пожар локализовано на общей площади около 2 гектаров. Продолжаются мероприятия по полной ликвидации возгорания", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.