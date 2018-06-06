В Белом доме заявили о хороших отношениях с Канадой

ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. Экономический советник президента США Ларри Кудлоу утверждает, что отношения с Канадой у Вашингтона по-прежнему хорошие, несмотря на торговые диспуты.

"Я не сомневаюсь, что США и Канада останутся крепкими друзьями и союзниками, несмотря ни на какие разногласия в краткосрочной перспективе", — сказал Кудлоу журналистам в Белом доме.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, по сообщениям СМИ, отказался ранее от визита в Вашингтон после того, как США потребовали, чтобы любое новое торговое соглашение имело лишь пятилетний срок действия. После этого Трамп выпустил заявление, в котором сообщил, что дал понять Трюдо свою решимость отстаивать интересы американских производителей.

США, Мексика и Канада по настоянию Трампа ведут переговоры по актуализации зоны свободной торговли НАФТА. На этой неделе Трамп заявил, что предпочел бы раздельные торговые договоры с Мехико и Оттавой, что почти наверняка поставило бы крест на НАФТА.