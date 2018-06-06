Каталонского юмориста собираются судить за оскорбительные твиты

МАДРИД, 6 июн – РИА Новости. Известный каталонский актер и юморист Тони Альба может оказаться на скамье подсудимых за публикации в Twitter, сделанные осенью прошлого года после проведения в автономном сообществе незаконного референдума о независимости.

Судья суда первой инстанции муниципалитета Виланова-и-ла-Желтру (провинция Барселона) пришел к выводу, что в пяти записях в соцсети "есть признаки" оскорбления представителей государственной власти, говорится в судебных документах. Суд предложил прокуратуре и народному обвинению представить свои аргументы.

В частности, актер допустил оскорбительные высказывания в адрес судьи Национального суда Испании Кармен Ламелы, а сотрудников правоохранительных органов Испании называл "фашистами в форме". В еще одной записи он опубликовал призывы к задержанию прокуроров, когда "будет провозглашена республика".

Судья Давид Гонсалес Бургера считает, что эти публикации "представляют собой потенциальное посягательство на честь и профессиональную престиж институтов и конкретных людей". Судья не ставит под сомнение свободу слова, но она "ограничена защитой чести, репутации и престижа" других людей, а также "гарантией неприкосновенности судебной власти".

Иски на Тони Альбу подали Национальная полиция Испании, Профессиональная и независимая ассоциация прокурор, представители прокуратуры Барселоны.

Если юморист будет признан виновным, ему грозит наказание до 14 месяцев заключения. "Наверное, у судов мало работы, раз они преследуют клоунов", — заявил Альба.