Каталонского юмориста собираются судить за оскорбительные твиты

МАДРИД, 6 июн – РИА Новости. Известный каталонский актер и юморист Тони Альба может оказаться на скамье подсудимых за публикации в Twitter, сделанные осенью прошлого года после проведения в автономном сообществе незаконного референдума о независимости.
В частности, актер допустил оскорбительные высказывания в адрес судьи Национального суда Испании Кармен Ламелы, а сотрудников правоохранительных органов Испании называл "фашистами в форме". В еще одной записи он опубликовал призывы к задержанию прокуроров, когда "будет провозглашена республика".
Иски на Тони Альбу подали Национальная полиция Испании, Профессиональная и независимая ассоциация прокурор, представители прокуратуры Барселоны.
Если юморист будет признан виновным, ему грозит наказание до 14 месяцев заключения. "Наверное, у судов мало работы, раз они преследуют клоунов", — заявил Альба.