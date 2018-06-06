Трамп помиловал 63-летнюю женщину, осужденную пожизненно за наркотики

ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сократил тюремный срок 63-летней Элис Мэри Джонсон, осужденной пожизненно за наркотики, сообщил Белый дом.

У Джонсон уже есть правнуки, говорится в сообщении Белого дома. Джонсон отбыла в тюрьме почти 22 года.

"Госпожа Джонсон взяла на себя ответственность за свои прошлые поступки и на протяжении двух десятилетий была образцовой заключенной. Несмотря на пожизненный срок, Элис много работала над своей реабилитацией в тюрьме и была ментором для других заключенных", — сообщили в Белом доме.

Белый дом не уточнил, когда именно Джонсон выйдет на свободу и за что конкретно ее осудили.

Администрация намерена продолжить жесткий курс по борьбе с наркотиками, но верит в то, что люди, заплатившие долг обществу, должны иметь возможность получить второй шанс, говорится в сообщении.

Светская львица Ким Кардашьян, отстаивавшая освобождение Джонсон, назвала в Twitter ее освобождение "самой лучшей новостью". Кардашьян недавно встречалась с Трампом и обсуждала потенциальную реформу уголовного права.

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