Трамп помиловал 63-летнюю женщину, осужденную пожизненно за наркотики

ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сократил тюремный срок 63-летней Элис Мэри Джонсон, осужденной пожизненно за наркотики, сообщил Белый дом.
"Госпожа Джонсон взяла на себя ответственность за свои прошлые поступки и на протяжении двух десятилетий была образцовой заключенной. Несмотря на пожизненный срок, Элис много работала над своей реабилитацией в тюрьме и была ментором для других заключенных", — сообщили в Белом доме.
Белый дом не уточнил, когда именно Джонсон выйдет на свободу и за что конкретно ее осудили.
Светская львица Ким Кардашьян, отстаивавшая освобождение Джонсон, назвала в Twitter ее освобождение "самой лучшей новостью". Кардашьян недавно встречалась с Трампом и обсуждала потенциальную реформу уголовного права.
BEST NEWS EVER!!!! 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 https://t.co/JUbpbE1Bk0— Kim Kardashian West (@KimKardashian) 6 июня 2018 г.