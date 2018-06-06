В Крыму обратились в ООН из-за дискриминации русского языка за границей

ЯЛТА, 6 июн – РИА Новости. Международным правозащитным организациям и мировой общественности стоит решительно отреагировать на осознанную и агрессивную политику дискриминации русского языка в ряде зарубежных государств, говорится в заявлении IV международного Ливадийского форума "Русский мир и мировое гуманитарное пространство".
В качестве примера приводится решение Конституционного суда Молдавии о признании "устаревшим" закона, в котором русский язык был признан языком межнационального общения.
"Аналогичная политика проводится руководством Латвии и Украины, где в последнее время были приняты законодательные акты, направленные на ликвидацию образования на русском языке – родном для сотен тысяч и миллионов граждан", — говорится в заявлении.
По их мнению, действия этих и ряда других стран, сделавших борьбу с русским языком государственной политикой, являются ущемлением интересов русскоязычных жителей и грубейшим нарушением прав человека.
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