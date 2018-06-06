КНДР начала демонтаж ракетного полигона, отметили американские эксперты

ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. КНДР незадолго до намеченной на 12 июня встречи северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом начала демонтаж ракетного полигона, сообщает американская экспертная группа 38 North, основываясь на собственном анализе спутниковых данных.

Эксперты по Корее пришли к выводу, что КНДР занялась демонтажом испытательной установки на полигоне к северу от города Кусон, где испытывали технологии для ракет средней дальности KN-15, показанной в 2017 году на параде в Пхеньяне, уточняют эксперты.

Уточняется, что работы были начаты в мае и почти полностью завершены к 19 мая. Спутниковый снимок от этой даты показывает, что испытательный стенд убран, а большая часть окружающей инфраструктуры разобрана или уничтожена.

Группа 38 North занимается анализом ситуации в КНДР, в ней участвует ряд американских неправительственных экспертов по Корее.